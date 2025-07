Guida ai vini dell’Abruzzo

L’Abruzzo si erge come una delle regioni italiane più affascinanti dal punto di vista enologico, dove vigneti secolari si distendono dalle dolci colline costiere fino ai pendii montani del Gran Sasso. Questa terra, baciata dal sole mediterraneo e accarezzata dalle brezze adriatiche, custodisce una ricchezza ampelografica che affonda le radici in millenni di storia vitivinicola. Con 2 DOCG, 7 DOC e 8 IGT, l’Abruzzo ha saputo coniugare la valorizzazione dei vitigni autoctoni con un’apertura moderata verso varietà internazionali, creando un mosaico enologico che riflette la diversità del suo territorio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Guida ai vini dell’Abruzzo

In questa notizia si parla di: abruzzo - guida - vini - varietà

Primo Maggio in Abruzzo: CGIL guida la protesta per lavoro e diritti - Roma - In Abruzzo, la CGIL organizza eventi per il Primo Maggio, focalizzandosi su sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori e promozione dei referendum di giugno.

L’Abruzzo investe nella qualità dell’olio: l’università “d’Annunzio” guida il progetto “Life oil” - L’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha avviato il progetto “Life Oil”, un’iniziativa di rilevante importanza scientifica e territoriale, nell’ambito del programma di ricerca partenariato Eeteso “On foods - research and innovation network on food and nutrition.

Oggi vi presentiamo: Praesidium Presentazione e degustazione Guida Slow Wine 2025 durante la 39ª Mostra Mediterranea – Porto Turistico Pescara ? 5 luglio 2025 L'eccellenza del Montepulciano d’Abruzzo, dalla culla storica della Valle Peligna. Vai su Facebook

Vini d’Abruzzo per bevitori curiosi, una guida e una super degustazione al Vinitaly; In Abruzzo quasi 34mila ettari vitati e 118 varietà di vini: i dati dello studio presentato dal Consorzio tutela vini; Vinitaly, presentato il modello Abruzzo. I ragazzi di Rurabilandia conquistano Verona. E c’è Jarno Trulli tra i premiati.