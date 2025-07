Il riposo di Sinner | ecco quando e dove tornerà in campo

Il riposo del guerriero: sì, perché Jannik Sinner ha combattuto contro i mostri che si portava dentro di sé dopo il ko al Roland Garros ma anche per quel problema al gomito rimediato contro il bulgaro Grigor Dimitrov nel primo game del primo set che poteva costare caro per il prosieguo del suo torneo a Wimbledon. E invece tutto è bene quel che finisce bene: l'azzurro adesso si concederà una settimana di meritate vacanze per poi "tuffarsi" sul cemento americano (la stagione dell'erba è finita), sua superficie preferita, dove si giocherà il quarto e ultimo Slam dell'anno solare, gli Us Open di cui è campione in carica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il riposo di Sinner: ecco quando ( e dove) tornerà in campo

Quando torna Jannik Sinner? Periodo di riposo, poi la campagna d’America sul cemento - Jannik Sinner si è regalato la domenica dei sogni, quella che ricorderà per tutta la vita e che lo consegna definitivamente e in maniera imperitura alla leggenda dello sport tricolore: ha vinto Wimbledon, lo Slam per eccellenza, il torneo più iconico e prestigioso al mondo, quello che non era mai sbarcato alle nostre latitudini.

