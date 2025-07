La vittoria del Chelsea nel Mondiale per club è il riscatto di Enzo Maresca

Con una mossa che più italiana non si poteva, dopo 17 punti raccolti nelle prime 14 giornate, a fine novembre del 2021 il Parma decideva di mandare in soffitta il “progetto Maresca”: era l’annata del tentativo di pronta risalita dopo la retrocessione in Serie B, quella del grande ritorno di Gianluigi Buffon tra i pali e della necessità di far fruttare i massicci investimenti del patron Krause. Non c’era tempo da perdere: via Maresca, dunque, e dentro Beppe Iachini, l’usato sicuro, l’uomo ideale per portare, almeno teoricamente, i ducali di nuovo nella massima categoria. Risultato? Dodicesimo posto a fine stagione e tutto da rifare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La vittoria del Chelsea nel Mondiale per club è il riscatto di Enzo Maresca

