Tiro a volo e tiro a segno | il calendario internazionale sino a Los Angeles 2028 Roma protagonista

Mentre a Lonato del Garda è andata in scena una delle tappe piĂą incredibili della stagione 2025 della Coppa del Mondo di tiro a volo, la federazione internazionale degli shooting sport (ISSF) ha reso noto il proprio calendario globale sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, per quanto riguarda tappe di CdM, Finals di CdM e Mondiali che saranno qualificanti per i Giochi californiani. Si parte dal 2026: la conferma è quella del Gran Mondiale (tiro a volo e tiro a segno, insieme, ndr) a Doha, in Qatar, dal 1° al 15 novembre, in un'annata che prevedrĂ tanti appuntamenti di Coppa del Mondo, con specialisti di trap e skeet e interpreti delle gare di pistola e carabina impegnati su piĂą fronti, ma soprattutto l'organizzazione delle Finals congiunte in quel di Roma, in data ancora da definirsi.

Inter Barcellona LIVE 1-0: Mkhitaryan per poco non sorprende Szczesny con un tiro al volo - di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle ore 21 a San Siro per Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: seguila live con noi.

Tiro a volo, Coppa del Mondo Nicosia 2025: Sdruccioli in testa dopo 100 piattelli nello skeet maschile - Elia Sdruccioli brilla a Nicosia in occasione della terza Prova di Coppa del Mondo ISSF, in programma sulle pedane dell’Olympic Shooting Range “Lakis Psimolophitis”.

Tiro a volo, Fabio Sollami in corsa per la finale nel trap a Nicosia. Indietro gli altri azzurri - Proseguono le gare a Nicosia (Cipro), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: iniziano le qualificazioni per il trap individuale maschile, suddivise in due giornate.

