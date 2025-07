De Winter giocherà in un club rivale a quello bianconero nella stagione 20252026: accordo raggiunto con quella società . L’ Inter sta continuando a lavorare sul mercato in vista della stagione 202526 con l’obiettivo di ringiovanire il reparto difensivo. Tra i profili che i dirigenti nerazzurri stanno monitorando, uno in particolare ha attirato l’attenzione: Koni De Winter, difensore belga classe 2002, attualmente al Genoa. Dopo aver a lungo osservato Giovanni Leoni, il club milanese sembra aver indirizzato la sua attenzione sul centrale ex Juventus, ritenuto un acquisto ideale per il futuro della difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Winter continua il proprio percorso di crescita in Serie A: l’ex Juve è vicinissimo al trasferimento in quel club rivale dei bianconeri. Tutti i termini della stretta di mano tra le parti