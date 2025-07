LIVE Italia-Serbia 3-2 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | azzurri avanti dopo il primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’03” GOOOOOOOOOL DI FULVIOOOOOOOO! Dal centro non lascia scampo al portiere avversario, 4-3 5’15” La fucilata di Mandic sotto la traversa per il 3-3 5’44” L’Italia spreca due superiorità numeriche 7’21” Grande difesa azzurra con l’inferiorità numerica 0’12” GOOOOOOOOOL CANNELLAAAAAAAAA! Ferrero ruba palla e lancia Cannella che non sbaglia solo davanti al portiere 3-2 0’33” La parata di Filipovic su Cannella, i rigori. 0’33” Rigore italia per fallo su Di Somma 1’00” Conclusione di Cannella fermata sulla linea da Filipovic 1’18” La rete di Rasovic che conclude dalla sinistra, deviazione di Ferrero che inganna Nicosia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 3-2, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: azzurri avanti dopo il primo quarto

