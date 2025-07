Scuola Valditara annuncia per 54mila assunzioni per i docenti I sindacati | Ma resta il precariato

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20252026 con oltre 54mila posti, inclusi quelli sul sostegno e per gli insegnanti di religione. Castellana (GILDA): "Abbiamo decine di migliaia di posti in organico di fatto, dai quali non si può assumere, che andrebbero per questo trasformati in posti in organico di diritto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: valditara - 54mila - assunzioni - docenti

Scuola, Valditara: “Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno” - (Adnkronos) – “Per settembre assumeremo oltre 54 mila docenti”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026, per un totale di 48.

Valditara: “Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno scolastico” - Oltre 54mila nuovi insegnanti entreranno in ruolo nel sistema scolastico italiano a partire dal prossimo anno scolastico 2025/2026.

Scuola, l’annuncio di Valditara: “Assumeremo 54mila docenti” - Sono 54mila gli insegnanti che verranno assunti in vista del prossimo anno scolastico. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026, per un totale di 48.

https://www.ascuolaoggi.com/post/docenti-al-via-con-54mila-assunzioni-in-ruolo-valditara-firma-il-decreto Vai su Facebook

Scuola: Valditara annuncia per settembre oltre 54mila assunzioni di docenti comuni, di sostegno e di religione Vai su X

Valditara: «Assumeremo oltre 54 mila docenti per il prossimo anno scolastico»; Il piano di assunzioni nella scuola: 54mila nuovi docenti (più di 6mila di religione); Scuola, Valditara annuncia oltre 54 mila assunzioni di docenti: cosa prevede il nuovo decreto [FOTO].

Scuola, Valditara annuncia per 54mila assunzioni per i docenti. I sindacati: “Ma resta il precariato” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e ... Come scrive fanpage.it

Valditara: "Assumeremo oltre 54 mila docenti per prossimo anno scolastico" - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2 ... Riporta finanza.repubblica.it