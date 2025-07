Furto al Caffè Letterario | si nasconde nel bagno e ruba di tutto

Firenze, 14 luglio 2025 - Con un cappellino in testa e l’aria tranquilla, sabato notte è entrato nel Caffè Letterario con la scusa di andare in bagno. Ma in realtà il suo piano era un altro. Si è nascosto dentro il locale, ha aspettato che tutti se ne andassero e, una volta rimasto solo, ha saccheggiato il bar: via la cassa, un tablet e alcune bottiglie di alcolici. Prima di andarsene, si è anche concesso una Red Bull. Il tutto con sorprendente tranquillità. A raccontarlo è Alessandro Antonelli, titolare del locale: “È allucinante. Non aveva paura di niente, ha fatto tutto con calma. Si è pure preso il tempo di bere una Red Bull, come se fosse a casa sua ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

