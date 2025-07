Hockey pista | Italia i convocati per il primo raduno verso gli Europei 2025 di Paredes

In vista degli Europei 2025 di hockey su pista, che si terranno a Paredes, in Portogallo, dal 1° al 7 settembre, l’Italia inizia la sua marcia d’avvicinamento al torneo continentale con una serie di raduni presso il centro federale di Recoaro Terme (Vicenza). A tal proposito, il commissario tecnico Alessandro Bertolucci ha reso nota la lista dei convocati che si ritroverĂ in Veneto dal 7 al 14 agost o per inaugurare la serie di impegni che riguarderĂ la rappresentativa azzurra. Sono 12 i convocati: 3 portieri e 9 giocatori di movimento. Fra loro spiccano: l’estremo difensore Sgaria e giocatori di grande inventiva e valore come Giulio Cocco e Francesco Compagno, senza dimenticare punte quali Andrea Malagoli e Alessandro Veron a. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: Italia, i convocati per il primo raduno verso gli Europei 2025 di Paredes

In questa notizia si parla di: convocati - hockey - pista - italia

