Carnevale Estivo ad Arenzano con sfilata in maschera e dj set

Domenica 20 luglio torna il Carnevale Estivo di Arenzano, una giornata dedicata al divertimento per grandi e piccini che potranno sfilare mascherati per le strade del paese tra colori e allegria. L'evento è organizzato dal Comitato Carnevale dei Ragazzi con il patrocinio del Comune di Arenzano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: carnevale - arenzano - estivo - sfilata

