Gaza Netanyahu e ministri contrari a città umanitaria sulle rovine di Rafah

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e molti ministri del suo governo sono contrari, per i costi e i tempi necessari, alla costruzione della cosiddetta ”città umanitaria” immaginata dal ministro della Difesa Israel Katz sulle rovine di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo scrive il sito di Haaretz citando proprie fonti, secondo le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Netanyahu e ministri contrari a città umanitaria sulle rovine di Rafah

