Morto in moto a 17 anni, rovinosa caduta. Il dolore di Impruneta per Francesco.

Impruneta (Firenze), 14 luglio 2025 – Sull’asfalto i segni bianchi dei rilievi, i solchi sull’asfalto provocati dalla moto, uno specchietto rotto. È quanto rimasto dopo l’ incidente avvenuto in via Chiantigiana per Ferrone, poco distante da Villa Chiantigiana. Su quella moto, trial 125, c’era Francesco Bandinelli, 17 anni di Impruneta. Una rovinosa caduta in seguito alla quale il giovane è deceduto. È successo nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 luglio. Francesco Bandinelli aveva da poco salutato la sua fidanzatina prima di rientrare in moto nella sua abitazione a Impruneta. Poi l’incidente, avvenuto su un tratto rettilineo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

