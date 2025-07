VIDEO – Milan Modric ha terminato le visite mediche | PM News

Luka Modric, nuovo acquisto del Milan, ha terminato da poco le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Il video. Luka Modric, mediano croato del 1985 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Real Madrid in scadenza di contratto, ha terminato da pochi minuti le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Idoneità sportiva da fare e poi soltanto la firma sul contratto con il Diavolo. Vediamo insieme, dunque, nel video del nostro inviato Stefano Bressi, il momento in cui Modric esce dalla clinica e lascia la struttura medica convenzionata con il club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - VIDEO – Milan, Modric ha terminato le visite mediche | PM News

In questa notizia si parla di: modric - milan - terminato - visite

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

Modric-Milan: come è andata la sua ultima stagione al Real Madrid - Un altro colpo ad effetto per la Serie A: il Milan è vicino a Luka Modric, ma il centrocampista croato può ancora essere un fattore? Cosa dicono.

Il Real Madrid esce dal Mondiale per Club, per mano del PSG: una notizia "attesa" da tempo dai tifosi del Milan, che finalmente possono abbracciare Modric Il croato, terminato il suo impegno negli USA con i Blancos, è pronto quanto prima a svolgere le visit Vai su Facebook

Milan, è il Modric-day: segui la giornata LIVE; Milan, è il Modric day: atteso alle 12 a Malpensa; Gazzetta, Milan: Modric atteso a Milano all’inizio della prossima settimana per visite e firma.

Milan, Modric atterra a Malpensa: "Mi aspettano grandi sfide". Oggi le visite e la firma - Il centrocampista croato è pronto ad unirsi ai rossoneri di Allegri dopo la fine della sua avventura con il Real Madrid: tutti i dettagli ... Da msn.com

Calciomercato, Modric è arrivato a Milano: "Carico per questa nuova avventura" - Il croato è atterrato a Linate Prime prima di mezzogiorno: oggi per lui sono previste visite e firma prima di partire per le vacanze ... Scrive msn.com