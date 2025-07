U n like sui social messo a un’altra persona, né il proprio compagno né un’amica o amico, è considerato tradimento? Chattare in privato è tradire? E fare sexting? Internet e i social hanno decisamente allargato il concetto di tradimento, introducendo una serie di variabili finora poco prese in considerazione. Dove si pone quindi il limite? Tradimento: 10 passi per superarlo X Leggi anche › Come superare il dolore di un tradimento? I 10 consigli essenziali per ricominciare Micro tradimento, che cos’è e qual è il confine. In gergo si chiama micro-chating perché solitamente può nascere da chat innocue che però, a volte possono svilupparsi anche in altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Che cos'è il micro tradimento? Ed è serio tanto quanto un classico tradimento? L'esperta risponde