Oroscopo Paolo Fox settimana | previsioni dal 17 al 23 febbraio 2025 e classifica

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 17 al 23? A scandire questo nuovo periodo sarà il Sole nei Pesci, che regalerà fortuna a questo segno d'acqua. Approfondiamo leastrologicheli diFox, leggendo anche il proprio ascendente zodiacale.leFox dal 17 al 23: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: arde la fiamma dell'amore. L'invita a dare preferenza alle relazioni valide, senza incaponirsi dietro alle persone scorrette. Venerdì sarà un buon giorno per un incontro destinato a funzionare. Lavoro: bisogna amministrare le finanze, tenendo d'occhio entrate ed uscite. Con Marte opposto, le questioni di denaro tornano alla ribalta. Contenzioni in agguato. Fortuna: ???? Toro - Amore: buone prospettive per i progetti da realizzare o completare entro giugno.