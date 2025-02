Ilgiorno.it - Comitato Treni “imbavagliato“. Un doppio no al volantinaggio nella giornata di festa olimpica

Dalla spesa "lievitata a quasi 6 miliardi" delle Olimpiadi che sarebbero dovute essere "a costo zero" agli effetti sull’ambiente delle cento grandi opere collegate a vario titolo ai cosiddetti "giochi a cinque cerchi della sostenibilità" sino al tema centrale, "il paradosso per cui i consistenti investimenti fin qui realizzati per l’ammodernamento delle infrastrutture e per il miglioramento del materiale rotabile hanno prodotto un peggioramento del servizio con pesanti ricadute sugli utenti". Questi e altri punti erano contenuti nel volantino che i rappresentanti delin Orario avrebbero voluto consegnare alle autorità che ieri hanno partecipato al "prologo" istituzionale a Palazzo Muzio dell’evento "Verso Milano Cortina 2026". Avrebbero, perché si sono dovuti accontentare di inviarlo ai media.