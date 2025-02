Sport.quotidiano.net - PalaDozza esaurito da giorni per l’arrivo domenica di Pesaro: una sfida tra due dirette rivali. La Fortitudo in un clima da playoff

Vincere per ricominciare la corsa verso il vertice. A dodici giornate dalla fine della stagione regolare, lasogna di raggiungere la testa e conquistare la promozione diretta in serie A. Dopo il ko con Brindisi la Flats Service di Attilio Caja è a meno 6 dalla coppia di testa Udine-Rimini. Tanti punti, ma con gli scontri diretti da giocare in casa, tutto appare ancora possibile. Serve un filotto quasi perfetto della Effe e magari qualche passo falso della coppia di testa, ma la Effe deve crederci. La settimana scorsa, dopo la vittoria con Vigevano, Caja aveva parlato di squadra in missione ed è quello che la Effe deve tornare a fare dacon. La prova offerta con Brindisi non è bastata e probabilmente potrebbe non bastare contro i marchigiani che, al pari della Effe e della stessa Brindisi, ha iniziato male la stagione per poi risalire nelle parti nobili e collocarsi, a 2 lunghezze da Matteo Fantinelli e compagni, in netto crescendo.