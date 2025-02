Sport.quotidiano.net - Ancona, Tamai nel futuro. "La piazza non può reggere un altro anno in serie D. Rinforzi, dipende dal budget»

Direttore, contro il Teramo una sconfitta immeritata. Quest’vuole davvero provare a risalire la classifica? "Perché non provarci, al punto in cui siamo – attacca Pietro– oggi dopo la sconfitta è più complicato ma dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile. Almeno quinti, meglio quarti, o terzi. Cercando di dare sempre il massimo come abbiamo sempre fatto". Cos’hpiù dell’le quattro che la precedono? "Se guardiamo le partite giocate finora, quella che abbiamo davvero meritato di perdere è stata l’andata a Teramo. Quella di domenica scorsa no, ma anche nelle due col Chieti, sia all’andata che al ritorno, meritavamo di più noi. E con la Samb era più giusto il pari. Indubbiamente, però, se hfatto quei punti hqualcosa in più. Soprattutto un programma di lavoro che viene dall’precedente, noi siamo partiti di corsa".