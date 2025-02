Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Alex Marquez resiste in testa davanti al fratello Marc. Prove comparative per Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38si conferma in 1’30?4 al terzo giro lanciato del run. In pista ora anche Bezzecchi e Marini.11.37 Nel frattempoha cominciato un altro run con gomme usate girando 1’31?0 e 1’30?4 nei primi due passaggi.11.35 Nuovo inserimento nella top10 della combinata:Rins è decimo con la Yamaha ufficiale in 1’30?206, subitoal compagno di squadra Quartararo.11.32 CLASSIFICA COMBINATA AGGIORNATA: We’re about to enter the last half an hour of Day 1! @73 still leads the way in Thailand!#pic.twitter.com/XNc3KZHXc9—(@) February 12,11.30 Mezz’ora al termine della prima giornata deiin Thailandia. Vedremo se nel finale qualcunorà a montare gomme nuove per un time-attack oppure se dovremo attendere domani per lavori più specifici in vista del weekend di gara.