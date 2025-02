Lanazione.it - Vincenzo De Luca ad Arezzo per parlare di regionalismo differenziato

Leggi su Lanazione.it

, 10 febbraio 2025 –Deadperdi conseguenze, effetti e alternative al. Il presidente della Regione Campania sarà protagonista di un nuovo appuntamento dell’Acli Life Festival che, in programma alle 18.00 di sabato 15 febbraio alla Borsa Merci in piazza Risorgimento, proporrà un’occasione di approfondimento e riflessione sulla riforma finalizzata ad attribuire particolari forme e condizioni di autonomia anche alle regioni a statuto ordinario. L’incontro, a partecipazione aperta all’intera cittadinanza, è organizzato dalle Acli dicon il contributo della Fondazione CR Firenze e con il patrocinio della Camera di Commercio-Siena, andando a offrire una nuova tappa della rassegna finalizzata a stimolare occasioni di dibattito su tematiche di stretta attualità in ambiti quali economia, politica, geopolitica o sanità.