Feedpress.me - AI, rischio brani fake di Sanremo in rete: rimossi oltre 100 video e chiusi interi canali YouTube

Leggi su Feedpress.me

Anche iin gara apossono diventare deep, complice l’intelligenza artificiale: è l’insidia denunciata da DcP - Digital Content Protection, azienda leader nella tutela nella protezione del marchio e dei contenuti online, che è intervenuta in questi giorni per far rimuovere dalle piattaforme disharing decine dicontraffatti . Il sistema, spiega Luca Vespignani, Managing.