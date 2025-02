Agi.it - L'intelligenza artificiale al servizio dei giardini di Versailles

AGI - Il Castello die le società di(AI) Ask Mona e OpenAI hanno annunciato una partnership che permetterà ai visitatori deidella vasta tenuta di interagire con le sue statue e fontane. Scansionando un codice QR o fotografando un punto di interesse nel “più grande museo statuario all'aperto”, i visitatori “saranno in grado di chattare in tempo reale con 20 fontane e statue iconiche, dando loro voce per raccontare la loro storia in modo interattivo”, ha dichiarato OpenAI in un comunicato stampa. L'interazione tra visitatore e macchina avverrà “attraverso un'interfaccia web intuitiva. Ogni scambio rivelerà aneddoti, testimonianze storiche e segreti poco conosciuti, arricchendo l'esplorazione deie la comprensione del patrimonio di”.