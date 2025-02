Notizie.com - Giustizia, Flavio Briatore sbotta: “I pm hanno un potere enorme. Su Alemanno? Accanimento bello e buono”

Il famoso ed eclettico imprenditoreparla della riforma della: “Un tema complesso, la separazione delle carriere è una buona via. Ma non cambierebbe molto“.: “I pmun. Su” (ANSA FOTO) – Notizie.com“Lain Italia? Ma per favore, basta vedere i pm cheun. Fanno quello che vogliono e non si può andare avanti in questo modo. È troppi anni che si dibatte di queste situazioni“. Appare amareggiato, sentito in esclusiva da Notizie.com sul tema della. Si parla da anni, “senza mai trovare una giusta direzione“.Un esempio, per l’imprenditore, è rappresentato dall’avviso di garanzia arrivato alla premier Giorgia Meloni sul caso del rilascio del comandante libico Almasri.