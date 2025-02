Fanpage.it - Elicottero precipitato nel castello Rovagnati, le ipotesi: la nebbia, il guasto, l’errore umano

Leggi su Fanpage.it

Sono in corso le indagini per chiarire le cause dello schianto dell'nella tenuta della famigliaa Castelguelfo di Noceto, nel Parmense. Le vittime sono i piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani, 59 e 30 anni, e il 42enne Lorenzo, erede e amministratore delegato della nota azienda di salumi. Leemerse dopo l'incidente.