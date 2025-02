Lettera43.it - Bper lancia un’ops sulla Banca Popolare di Sondrio: il mercato premia l’operazione, titoli in rialzo

hato un’offerta pubblica di scambio totalitariadi, valutando le azioni dell’istituto valtellinese 9,527 euro l’una, con un premio del 6,6 per cento sulle chiusure di Borsa e una valorizzazione complessiva del capitale di 4,32 miliardi di euro. I soci dellariceveranno 1,45 azioni didi nuova emissione per ogni titolo posseduto.non è concordata con la.I dettagli dell’offerta pubblica di scambio diL’offerta è condizionata al raggiungimento di almeno il 50 per cento del capitale più un’azione, mapotrebbe accettare anche una quota superiore al 35 per cento. L’obiettivo finale è il delisting, da attuare in caso di superamento del 90 per cento del capitale. Entrambi gli istituti condividono partecipazioni in Arca Fondi Sgr, Alba Leasing, Arca Vita e Arca Assicurazioni, oltre ad avere Unipol come azionista di riferimento.