Bellucci, impresa incredibile! Travolto il campione, è semifinale

Mattia! All’Atp 500 di Rotterdam, il tennista azzurro sta vivendo una settimana straordinaria, con una performance da sogno che lo sta portando sempre più alla ribalta. Dopo la vittoria contro Daniil Medvedev, numero 7 del mondo, il nostro tennista ha sorpreso ancora una volta il pubblico, sconfiggendo Stefanos Tsitsipas, attuale numero 12 del ranking Atp, con un netto 6-4, 6-2 in meno di 90 minuti.L’andamento del matchIl match ha vistodominare dal primo all’ultimo scambio. Nel primo set, l’italiano ha conquistato il break decisivo al nono gioco, dopo aver resistito agli assalti del greco salvando ben due palle break nel game precedente. La sua risposta è stata solida, e ha messo costantemente sotto pressione il più quotato avversario, che non ha trovato soluzioni per fermare l’avanzata dell’italiano.