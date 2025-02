Chietitoday.it - Vertenza Tekne Ortona, Fiom Cgil: "A breve saranno comunicate le scelte sul futuro"

Leggi su Chietitoday.it

Questa mattina, nella sede della Regione in via Passolanciano, si è svolto un incontro istituzionale sulladiche ha visto la partecipazione dell’assessore Tiziana Magnacca, del Germano De Sanctis e del Renzo Iride. Presenti anche Luigi Carunchio, esperto nominato per la.