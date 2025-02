Ilfattoquotidiano.it - Guardia giurata sorprende ladri in casa di un vicino e spara: un ferito grave

Unahamente un ladro a Roma. Il vigilante stava rientrando aquando ha sentito rumori provenire da un appartamentoe ha sorpreso i malviventi in azione. Ne è nata una colluttazione durante la quale il vigilante ha esploso un colpo d’arma da fuoco che haalla testa uno dei tre presenti. È tutto avvenuto in via Cassia a Roma. Ilè stato portato in ospedale, in pericolo di vita, ed è ora ricoverato al San Filippo Neri. I complici sono riusciti a scappare e di loro si sono perse le tracce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le indagini sono affidate ai carabinieri.Foto di archivioL'articoloindi un: unproviene da Il Fatto Quotidiano.