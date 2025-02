Anticipazionitv.it - Grande Fratello, lite shock tra autori: i microfoni restano aperti

Leggi su Anticipazionitv.it

Ilcontinua a lasciare i telespettatori senza parole. I protagonisti questa volta sono stati duee non i concorrenti. Durante la notte tra il 5 e il 6 febbraio 2025, il pubblico ha assistito a unatra due addetti ai lavori. Il tutto è stato trasmesso in diretta, diventando rapidamente virale sui social. Gli utenti di X hanno condiviso il video della discussione, alimentando polemiche già in corso sul programma.: latra gliin piena notteIl momento clou si è verificato mentre i concorrenti dormivano nelle loro stanze. Duedelhanno iniziato a discutere, dimenticando di avere iaccesi. Le loro voci si sono propagate nella diretta, sorprendendo gli spettatori.Lo scambio di battute tra glidelNel filmato si sente chiaramente uno deglidire alla collega: “Vabbè poi li facciamo insieme, magari te li porto qua”.