Donne e imprenditoria la sfida di Cecilia Hugony nell’edilizia | Un ambiente inclusivo attrae più talenti

Architetto, imprenditrice di successo che parla fluentemente quattro lingue, madre di tre figlie con un passato lavorativo in ambito internazionale,ha lavorato per anni all’estero prima di rientrare in Italia e prendere le redini dell’azienda di famiglia, Teicos, una realtà milanese specializzata in riqualificazione energetica. Dal 2014 è diventata un punto di riferimento per lenel settore delle costruzioni, un ambito che conta una percentuale disolo pari al 9%.Il suo impegno va ben oltre l’innovazione nel costruito: da anni lavora per promuovere l’inclusione e la parità di genere, sia all’interno della sua azienda che attraverso iniziative istituzionali come il progetto “ANChE DONNA” di Assimpredil ANCE. Nonostante in Italia persista un forte pregiudizio nei confronti delleimprenditrici,è convinta che l’inclusione di genere rappresenti un vantaggio competitivo per le imprese, perché “unpiùpermette di attrarre più, senza rinunciare al 50% del potenziale disponibile”.