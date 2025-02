Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buona giornata gradazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo io dell’inchiesta per il caso alla maestra di Giorgia Meloni a ferma io mi ritrovo sulla prima pagina del Financial Times conche sono state indagate in Italia cittadini capiscono perfettamente quello che sta accadendo all’estero non è la stessa cosa quello che sta accadendo un danno alla nazione alle sue opportunità che questo mi manda i matti presidente del consiglio è intervenuto così sulla vicenda all’evento la ripartenza organizzato da Nicola Porro ha il garante per la protezione dei dati personali è disposta in via d’urgenza e con effetto immediato la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di and Wood stick artificiale intelligenza artificiale intelligente le due società cinesi che forniscono il servizio di Jet Bot deepfake software di intelligenza artificiale relazionale progettato per comprendere la bora conversazione umane che introdotto di recente sul mercato mondiale in pochi giorni è stato scaricato da milioni di persone una neonata è morta Nella sua abitazione a Trebisacce provincia di Cosenza dopo che era stata visitata nel Pronto Soccorso dell’Ospedale compagna di Corigliano a causa di una crisi respiratoria la neonata conclusione della visita era stata dimessa della morte della nonna dei Carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio hanno informato la Procura della Repubblica di Castrovillari che ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità La Corte d’Assise di Napoli ha condannato all’ergastolo il boss Francesco Pio valda per l’omicidio di Francesco Pio Maimone il pizzaiolo di 18 anni ucciso con un colpo di pistola al petto al culmine di una lite alla quale era estraneo scoppiata per un paio di sporcare la tragedia risale la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023 di avvenuto tra 10 a lei del lungomare di Napoli va da soli 21 anni ritenuto dalla dda al vertice dell’omonimo gruppo malavitoso del quartiere Napoli 10 giorni fa di Sono stati inflitti 15 anni 4 mesi per associazione mafiosa e ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto rimanete in compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa