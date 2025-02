Lanazione.it - Rimpasto nella giunta di Vecchiano: entrano due nuovi assessori

, 1 febbraio 2025 –Comunale di: nuove deleghe affidate agliche rimangono in(Mina Canarini, Lorenzo Del Zoppo e Sara Giannotti, ndr) due nuove entrate, Elena Campera del Partito Repubblicano Italiano e Luca Spinesi del Partito Democratico. Il tutto a seguito anche delle dimissioni formalizzate in queste ore, per motivi strettamente personali, da Assessore di Andrea Lelli (Partito Repubblicano Italiano, ndr) che continuerà tuttavia, da consigliere comunale di maggioranza, ad avere la delega ai rapporti con le società sportive del territorio comunale. "Ringrazio il Sindaco Angori per la fiducia accordatami fino ad ora, confermata anche dal fatto che continueró ad occuparmi dei rapporti con le associazioni sportive locali", spiega Lelli.