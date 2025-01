Valentino Rossi e il momento più pericoloso della sua carriera | La moto come un proiettile ho smesso dopo quello

Leggi su Open.online

compirà 46 anni il 16 febbraio. Correrà presto la prima gara del campionato GT in Australia. Ma intanto fa il papà di Gabriella e Giulietta: «Latte e i biscotti per Giulietta alle 7.50. Adesso che è arrivata Gabriella è un po’ gelosa, vuole che sia Francesca a portarla all’asilo. Tento di convincerla, dai, vieni con me. Macché. Non è che mi dispiaccia perché così posso tornare un po’ a letto, visto che le notti con una neonata sono un bel circo. Poi ufficio, allenamento. Sera: a casa, a cena con gli amici». E nell’intervista che rilascia a Giorgio Terruzzi per il CorriereSera dice: «Pensavo fosse più difficile fare il papà».Due figlieAnche se «con due figlie diventa più complicato. All’inizio è semplice perché i neonati, a parte non dormire la notte, non è che pretendano chissà che.