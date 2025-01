Ilgiorno.it - Trovato morto nel dormitorio del Comune

Era tra gli ospiti delcomunale. Ieri mattina l’uomo, 65 anni, è statosenza vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori della Croce rossa e gli agenti della Polizia locale di Luino per i rilievi. I primi accertamenti da parte del medico legale hanno escluso l’ipotesi di una morte violenta, conseguenza di un’aggressione, quindi il sessantacinquenne sarebbeper cause naturali. La struttura luinese si trova in via Bernardino Luini e ospita persone che vivono situazioni di fragilità, in difficoltà che lì trovano accoglienza. Il sessantacinquenne avevaun tetto alcomunale, era il suo domicilio, viveva da solo in una stanza dove è statoprivo di vita, vittima di un malore che l’ha colto all’improvviso e non gli ha dato il tempo di chiedere aiuto, di chiamare qualcuno in soccorso.