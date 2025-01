Spettacolo disgustoso Grande Fratello tra loro finisce malissimo Urla e offese a non finire | Va Cog

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lorenzo Spolverato fuori controllo: adesso sono tanti suoi social a chiedere la sua eliminazione. Dopo le brutte parole contro Helena, Lorenzo si è ripetuto litigando pesantemente con Tommaso e Iago. "Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l'ultima volta? Non lo sai, eh? E allora lo sai che la prossima volta prima di parlare dovresti pensarci?", ha detto Lorenzo. Iago non perdona e scoppia il caos: volano accuse e brutte parole Ripreso immediatamente da Tommaso che li ha però ricordato che quando è uscito Luca Calvani il saluto non è mancato. Lorenzo è andato in palese difficoltà: "Ma sai dov'ero? E mi vuoi bene? E mi vuoi bene? Vaffanclo". A quel punto è intervenuto Iago: "Vaffa non si può dire in questa casa".