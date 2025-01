Sport.quotidiano.net - "Sono più sereno grazie alla fidanzata"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Portanova, è un momento molto positivo per la Reggiana: oltre a fare risultato, state esprimendo un bel gioco. "Io penso che il gioco ci sia sempre stato, solo che dopo un buon inizioun po’ venuti a mancare i risultati. Dopo la sconfitta col Cittadella però ci siamo chiusi nello spogliatoio e ci siamo detti delle cose importanti, da lì in pratica è iniziata la nostra nuova stagione". Quindi basta blackout di quel genere? "Adesso penso che la squadra abbia mentalmente la propria identità e sarebbe da pazzi non continuare su questa strada: dobbiamo essere aggressivi come stiamo facendo e portare a casa dei punti". È stato schierato da esterno, da mezzala, da trequartista: ma lei in che ruolo si vede meglio? Non è valida la risposta "l’importante è giocare". "Rispondo comunque che l’importante è giocare (sorride, ndr).