Inter-news.it - Serie A, 23ª giornata: diffidati e squalificati (anche per Milan-Inter)

Ci sonoper, uno dei due big match della ventitreesimadiA (l’altro è Roma-Napoli). Ecco la lista completa per il turno di campionato al via stasera.A –23ªPARMA-LECCE venerdì 31 gennaio ore 20.45Parma (prossima partita Cagliari in trasferta): Mandela Keita, Simon Sohm, Alessandro VogliaccoParma: Enrico Delprato (unaLecce (prossima partita Bologna in casa): Hamza RafiaLecce: nessunoMONZA-VERONA sabato 1 febbraio ore 15Monza (prossima partita Lazio in trasferta): Andrea Carboni, Georgios KyriakopoulosMonza: Alessandro Bianco (unaVerona (prossima partita Atalanta in casa): Reda Belahyane, Daniele Ghilardi, Paolo Zanetti (allenatore)Verona: Ondrej Duda (due giornate)UDINESE-VENEZIA sabato 1 febbraio ore 15Udinese (prossima partita Napoli in trasferta): Kingsley Ehizibue, Lautaro GiannettiUdinese: Jesper Karlstrom (unaVenezia (prossima partita Roma in casa): nessunoVenezia: nessunoATALANTA-TORINO sabato 1 febbraio ore 18Atalanta (prossima partita Verona in trasferta): Berat Djimsiti, Nicolò ZanioloAtalanta: nessunoTorino (prossima partita Genoa in casa): Adam Masina, Samuele Ricci, Mergim VojvodaTorino: nessunoBOLOGNA-COMO sabato 1 febbraio ore 20.