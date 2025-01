Isaechia.it - Selvaggia Lucarelli svela dettagli inediti sul caso Fedez-Ferragni: “Lui molto agitato per la relazione di lei con Tronchetti Provera, chiede a tutti se Chiara è incinta”

Ormai da giorni, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, non si fa altro che parlare del matrimonio trae dei rispettivi tradimenti.Dopo averto che per anni il rapper ha tradito la moglie con una giovane ragazza milanese, Corona ha aggiunto che anche lanon sarebbe esente da colpe: stando a quanto riportato dall’ex re dei paparazzi, infatti, l’imprenditrice digitale avrebbe avuto unacon Achille Lauro e il portale Dagospia ha aggiunto che i due si sarebbero visti all’isola di Alberella (QUI per leggere le ultime rivelazioni).Ora però, tramite la sua newsletter Vale tutto, ha rivelato ulterioriin merito, non solo a ciò che è accaduto in questi ultimi anni tra la coppia più chiacchierata d’Italia, ma anche quello che starebbe accadendo ora.