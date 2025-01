Uominiedonnenews.it - My Name Is Farah, Anticipazioni: Farah Scopre Che Sua Madre È Viva!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Myisapprende, grazie a Tahir, che suaè ancorae che era stata tenuta prigioniera da Behnam. A questo punto, tutto cambia per lei!Myisprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione torna ladi. La ragazza, infatti, con enorme sorpresa,che sua mamma è ancora, quando aveva creduto il contrario per moltissimo tempo. Si tratta per lei di una grande notizia. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Myis: dove eravamo rimasti?Attraverso un flashback siche Alì Galip ha perso la vita un anno prima, e sono state proprio Bade ead assassinarlo, desiderose di vendetta dopo tutto il male commesso dall’uomo. Tahir ha un incontro con Behnam al quale promette che gli porterà via