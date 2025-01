Ilgiorno.it - Monza, due autisti di bus aggrediti in una settimana: allarme sulla linea 221

Leggi su Ilgiorno.it

, 31 gennaio 2025 – Duein una. Esplode per l’ennesima volta il caso delle condizioni degli autobus diche percorrono il territorio monzese e brianzolo. Entrambi della221. Clamoroso l’episodio accaduto qualche giorno fa, lunedì scorso per la precisione. Un autista parte dalla fermata di Sesto San Giovanni diretto verso. Un gruppetto di persone di origine straniera, verosimilmente dell’Est Europa stando al racconto dell’autista, chiede di fermarsi per farli salire fuori fermata. Non si può. Non è consentito dai regolamenti, il bus è già quasi al semaforo. E tira dritto. La scena si ripete dopo pochi metri, visto che il gruppetto ha seguito a piedi il veicolo. Sale la tensione Ma anche qui, l’autista che comincia a essere preoccupato dalla situazione non recede.