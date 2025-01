Ilfattoquotidiano.it - Le liste d’attesa sono ancora lì: altro grandissimo bluff propagandistico del governo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Enza PlotinoPropaganda. Questo è il programma, il percorso, il risultato delMeloni! Anche in una materia delicata come la salute della popolazione fa solo propaganda. La cambiale in bianco che tante cittadine e cittadini speranzosi hanno firmato, votando per Meloni premier, rimane bianca, immacolata. Attenzione! La propaganda, che non ha trasformato gli annunci in moneta sonante per il settore sanità, ha sfornato sì un decreto legge sulle, ma a tutt’oggi, come ci dice la Fondazione Gimbe preoccupata per i ritardi, non cii decreti attuativi cheil motore di una legge e questo stallo paralizza ogni intervento che il decreto legge prevedeva.“addio”, ha proclamato Meloni dai sui palchi d’elezione. Una ignobile bugia di chi si serve degli annunci per “intortare” una cittadinanza sempre più in difficoltà a provare a curarsi nel servizio pubblico.