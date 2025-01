Ilgiorno.it - La manovra sociale del Comune: a Monza 6 milioni in più per welfare, sport e cultura. La sfida del sindaco Paolo Pilotto

, 31 gennaio 2025 – È un bilancio volto al, con un’attenzione particolare ae scuole, quello appena approvato dalla giunta guidata dal. In rispetto al programma elettorale, ma anche con lo slancio tipico degli ultimi anni di mandato, quando “avviene il passo di maturità” di un’amministrazione, come osserva il primo cittadino. Si tratta di unafinanziaria di oltre 622di euro quella che a febbraio sarà sottoposta alla discussione del Consiglio comunale, con una voce in aumento delle spese correnti che passano dai circa 145del 2024 ai 151 e mezzo di quest’anno, per un aumento di circa 6. Tagli e contromisure Questo nonostante lo scenario globale contrassegnato da enormi incertezze, che si ripercuotono sui prezzi al consumo, con il rialzo delle spese energetiche e l’aumento generalizzato dei costi, e una legge di Bilancio varata dal Governo che ha imposto ai Comuni un taglio di 2,1 miliardi per il periodo 2025-2029, a cui aggiungere un aumento dei trasferimenti imposto aper i Comuni italiani in difficoltà, dai 500mila euro dell’anno scorso agli 800mila euro di quest’anno.