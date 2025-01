Giornalettismo.com - La differenza tra hacker White Hat e Black Hat

Leggi su Giornalettismo.com

Nel mondo della sicurezza informatica, ci sono due tipi dicon obiettivi e metodi completamente diversi: quelli con il “cappello bianco” e quelli con il “cappello nero”. In questo articolo, esploreremo latra gliHat e quelliHat, confronteremo i loro metodi e le loro intenzioni, e riporteremo eventi “famosi” che hanno visto il coinvolgimento di entrambe queste “frange”. Una sorta di battaglia (anche ideologica) tra “buoni” e “cattivi”. I primi, iHat, vengono anche definiti comeetici, ovvero quegli esperti che lavorano utilizzando le loro competenze per risolvere un problema di tipo informatico. I secondi, ihat, invece hanno intenzioni malevole e utilizzano strumentazioni in grado di insinuarsi all’interno delle vulnerabilità del sistema, anche a fine predatorio (parlando di dati).