La biglietteria dell’Opera di Santa Maria del Fiore si sposta in Piazza San Giovanni

Firenze, 31 gennaio 2025 - L’Opera didelinforma che dal 1 febbraio laper acquistate in presenza i titoli di ingresso ai monumenti della Cattedrale di Firenze saràta daDuomo 14/a aSan7. La scelta è stata fatta sulla base di vari fattori, che vanno dallo spazio più ampio per accogliere il pubblico e dalla presenza di servizi quali un punto informazioni, bookshop e libreria, oltre ai bagni. In più sarà installata unaautomatica che accetterà qualsiasi tipo di pagamento, anche in contanti. Dal primo di marzo, inoltre, il Brunelleschi Pass (il biglietto che comprende la Cupola di Brunelleschi, Il Campanile di Giotto,Reparata, Battistero e Museodel Duomo) diventerà nominativo con verifica dell’identità al momento dell’ingresso.