Inchiesta curve Inter e Milan si costituiranno come parte civile

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nelle prossime settimane, presumibilmente e con più precisione il 20 febbraio, inizierà la girandoli di processi verso coloro che sono coinvolti all’no del caos dell’. Alla luce di ciòhanno preso una decisione: costituirsi. L’incubo per le due società è iniziato all’alba dello scorso 30 settembre, quando una maxi indagine condotta da Polizia e Guardia di Finanza è terminata con l’arresto di alcune delle figure più rinomate all’no dell’ambiente delle due. Tanto sulla condotta illecita della due fazioni è stato già detto, e in attesa che supposizioni ed accuse trovino o meno conferma in tribunalehanno deciso di prendere le distanze il più possibile, essendosi sentite già danneggiate e non poco nella propria immagine.