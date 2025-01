361magazine.com - Grande Fratello, Luca scansa Jessica ed esprime una volontà spiazzante

Calvani torna in Casa eduna: incontrare Helena. L’incontro in direttaCalvani nella scorsa puntata ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco. Per la prima volta a pochi giorni dalla sua uscita, l’ex gieffino ha ascoltato le dichiarazioni degli inquilini in merito alla sua eliminazione.torna in Casa per un confronto decisivo. “L’ho quasi sempre nominato quando potevo e alla fine è uscito. La scacchiera è una metafora” afferma Lorenzo. Shaila invece commenta: “A un certo punto si è distaccato totalmente e non ha più coltivato il rapporto”. Ilaria replica: “Non mi sono mai sentita a mio agio con lui”.Leggi anche, Helena sotto accusa. Lorenzo sbotta: “Cresci un pò”L’incontro traed HelenaEva invece afferma: “Per me lui è un uomo meraviglioso, intelligente.