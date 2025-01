361magazine.com - Grande Fratello, Beatrice Luzzi smonta Zeudi: “Sta proprio in un loop”

Leggi su 361magazine.com

nello studio la giovane concorrenteDi Palma. L’analisi dell’opinionistaDi Palma ed Helena Prestes raggiungono lo studio per affrontare un decisivo faccia a faccia. Le due donne sono sempre più vicine a Javier Martinez, e l’infatuazione inizia a screpolarsi. L’opinionistaascolta con attenzione le dichiarazioni delle due inquiline ed analizza il comportamento dicon una profonda riflessione.Leggi anche, Luca scansa Jessica ed esprime una volontà spiazzanteIl punto di vista dell’opinionista sul triangolo amoroso più discusso della CasaLadichiara: “Vorrei fare una domanda a, due cose non ho capito. Quando eri molto vicina ad Helena e hai baciato Alfonso. La seconda è quando Helena era in tugurio e vi siete parlate, e lei ti ha dato degli input forti e tuperchè sapevi che lei sarebbe tornata ti hai lasciata andare a Javier come se fosse l’ultima possibilità.