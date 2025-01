Inter-news.it - Fiorentina-Inter, una data probabile per il recupero! – Sky

è statarotta al minuto 17 a dicembre a causa del malore di Edoardo Bove. Da Sky Sport arriva un’indiscrezione sulladel– Il primo dicembre scorso l’non ha concluso la partita contro la. Edoardo Bove si è accasciato in campo e tutti ricordano cosa accadde nei minuti successivi. Il giocatore fortunatamente ha ripreso conoscenza e non ha corso ulteriori rischi, oggi è in panchina con Raffaele Palladino e lavora con lo staff dell’allenatore. Si paventano le prime date possibili per ildella gara, però bisogna aspettare sicuramente domani mattina per i sorteggi in Europa.ma non solo: la possibileper il– Domani, 31 gennaio, ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League ed Europa League.