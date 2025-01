Panorama.it - Fedez e Chiara Ferragni: è guerra in rete. Chi vince e chi perde nel tribunale dei social

Leggi su Panorama.it

Da giorni il web non parla d’altro:sono di nuovo al centro del gossip. Quella dei Ferragnez - che sembrava una favola moderna - si sta trasformando in una vera e propria battaglia mediatica. Un divorzio fatto di accuse reciproche, rivelazioni shock e dettagli sempre più intricati in cui tradimenti e menzogne sembrano essere i veri grandi protagonisti che rendono il quadro generale ai limiti dell’assurdo.Ma la domanda viene spontanea: i due ex coniugi, un tempo considerati la "royal family" italiana, hanno finora preferito il silenzio per tutelare la loro privacy o per nascondere i propri errori?A far esplodere il caso è stato Fabrizio Corona, che nel suo podcast Falsissimo ha lanciato una bomba sul matrimonio ormai finito tra i Ferragnez. Secondo l’ex re dei paparazzi, Angelica Montini – giovane dell’alta società milanese e presunta fiamma di– non sarebbe solo un flirt successivo alla separazione, ma il vero grande amore del rapper da sempre.