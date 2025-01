Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di febbraio 2025

Con l’avvicinarsi di San Valentino,sarà un mese all’insegna di letture romantiche!J-POPpresenta la romcom nominata ai NextAwards 2024 Midnight Heart Tune di Masakuni Igarashi. Lo studente Arisu Yamabuki adora ascoltare le dirette notturne della speaker radiofonica nota con lo pseudonimo “Apollo”, ma quando questa scompare nel nulla decide di mettersi sulle sue tracce a partire dall’unica cosa che conosce di lei: la sua voce.Dopo essere salita sul podio dei NextAward 2021 arriva in edizione italiana la serie romance LGBTQIA+ La mia senpai è un ragazzo di Pom. Saki Aoi si innamora dell’affascinante senpai del consiglio scolastico per scoprire poi che chi si presenta come una lei è in verità un lui! Questa rivelazione non cambia affatto i sentimenti di Aoi, anzi la senpai diventa ancora più irresistibile ai suoi occhi.